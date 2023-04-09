السعودية تتسلّم "علم" استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024

من جهته أعرب الأمير عبد الله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، عن فخره واعتزازه بالفوز بالاستضافة الكبيرة، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على أنَّ هذه الاستضافة العالمية هي نتاج الدعم اللامحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله، وبمتابعة من وزير الرياضة. وقال: "إن الأعوام الأربعة الماضية منذ الإعلان عن الاستضافة، كانت مرحلة فاصلة؛ حيث تم العمل بشكل جادّ من أجل الوقوف على كافة الاستعدادات واستضافة العديد من البطولات الدولية والعالمية، وأيضًا إقامة بطولة الرياض الدولية التي كانت بمثابة بطولة تجريبية لكأس العالم".