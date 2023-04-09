السعودية تتسلّم "علم" استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024

تسلّمت المملكةُ العربية السعودية، اليوم الأحد، علمَ استضافة بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024م، التي ستقام في شهر أبريل من العام المقبل في الرياض لأول مرة في الشرق الأوسط.
وجاء تسلُّم المملكة لعلم الاستضافة في اليوم الختامي لبطولة كأس العالم في مدينة أوهاما الأمريكية، التي اختتمت فعالياتها اليوم.
وخلال مراسم التسليم استعرض الاتحاد السعودي للفروسية، وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للسياحة؛ فيديو تعريفيًّا بالسعودية والمناطق السياحية فيها أمام الحضور.
من جهته أعرب الأمير عبد الله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، عن فخره واعتزازه بالفوز بالاستضافة الكبيرة، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على أنَّ هذه الاستضافة العالمية هي نتاج الدعم اللامحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله، وبمتابعة من وزير الرياضة. وقال: "إن الأعوام الأربعة الماضية منذ الإعلان عن الاستضافة، كانت مرحلة فاصلة؛ حيث تم العمل بشكل جادّ من أجل الوقوف على كافة الاستعدادات واستضافة العديد من البطولات الدولية والعالمية، وأيضًا إقامة بطولة الرياض الدولية التي كانت بمثابة بطولة تجريبية لكأس العالم".
وقدم الأمير عبد الله بن فهد، شكره وتقديره للاتحاد الدولي للفروسية؛ على جهودهم المبذولة، متطلّعًا للعمل معهم سويًّا لتنظيم نسخة مميزة ومختلفة في النهائيات، المقرر إقامتها في الرياض العام المقبل.
من جانبه قال "انغمار دي فوس"، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية: "نتطلّع إلى العام المقبل لزيارة الرياض، المملكة العربية السعودية وذلك لأوّل مرة؛ حيث ستنظم المملكة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض. وسبق لي أن زرت الرياض مرات عديدة، وأؤكد لكم أن البنية التحتية ستكون رائعة والرياضة هناك رائعة".
وكان الاتحاد الدولي للفروسية "FEI" قد اختار في الـ17 من نوفمبر عام 2019، المملكةَ لاستضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024؛ حيث يأتي هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية؛ بفضل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكّنتها من المنافسة والنجاح في كسب حقوق أهم بطولات الفروسية الدولية.
السعودية المستضيفة الـ12
ستكون المملكةُ العربية السعودية الدولةَ الـ12 في سجل الدول المستضيفة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض، عندما تستقبل النسخة الـ45 في تاريخ البطولة التي رأت النور عام 1978، واحتضنتها مملكة السويد.
وتستضيف المملكة في شهر أبريل من العام المقبل، الحدث الرياضي الأضخم في رياضة الفروسية، وذلك على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.
وسبق للبطولة التي انطلقت نسختها الأولى قبل 45 عامًا، أن احتضنتها السويد في 15 نسخة، الولايات المتحدة الأمريكية 12 مرة وأخرها النسخة الحالية التي اختتمت أمس السبت، وألمانيا "5 نسخ"، فرنسا "3 نسخ"، هولندا وسويسرا "نسختين"، بريطانيا، النمسا، فنلندا، إيطاليا، وماليزيا "نسخة واحدة".
وغابت البطولة، التي كان مقرّرًا أن تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل من عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأصبحت السعودية أول دولة عربية تستضيف البطولة، وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط، وثاني دولة في قارة آسيا بعد ماليزيا عام 2006 في السجل الشرفي للدول المستضيفة.
رئيس الاتحاد الدولي للفروسية: البنية التحتية في السعودية رائعة
أشاد "انغمار دي فوس" رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، بالبنية التحتية لرياضة قفز الحواجز في السعودية، وذلك بعد تسلم المملكة العربية السعودية "علم" استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024، في اليوم الختامي من بطولة كأس العالم التي أقيمت في مدينة أوماها الأمريكية.
وأبدى رئيس الاتحاد الدولي للفروسية تفاؤلَه بقدرة الاتحاد السعودي للفروسية على النجاح في التنظيم، وتقديم صورة رائعة لرياضة قفز الحواجز والترويض في السعودية؛ لما تملكه من إمكانيات كبيرة.
وقال "انغمار دي فوس": "نتطلّع إلى العام المقبل لزيارة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وذلك لأوّل مرة؛ حيث ستنظمّ المملكة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض".
وأضاف: "سبق لي أن زرت الرياض مرات عديدة، وأؤكد لكم أن البنية التحتية ستكون رائعة والرياضة هناك رائعة".
وتستضيف المملكة في شهر أبريل من عام 2024، الحدث الرياضي الأضخم في رياضة الفروسية، وذلك على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض.
ليزا لعشاق الفروسية: ننتظركم في الرياض
دعت ليزا روسكينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرلنغتون كابيتال، وعضو مجلس إدارة مؤسسة أوماها للفروسية، محبّي رياضة قفز الحواجز والترويض؛ إلى زيارة الرياض في أبريل من العام المقبل، وحضور نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024، خلال حديثها في مراسم تسليم علم الاستضافة إلى السعودية.
وقالت: "لا أستطيع أن أُخفيكم حماسي لتسليم العلم إلى الدولة التي أصبحت أعرفها شخصيًّا خلال الأعوام الماضية، وللمدينة التي أتطلّع لزيارتها".
وأضافت: "أنتظر بفارغ الصبر للذهاب إلى هناك في 2024، وأتمنى أن تزوروا الرياض، وتشاركونا الاحتفال هناك".
ويحتضن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في أبريل من العام المقبل، بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض.