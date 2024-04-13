بقيادة "رونالدو".. النصر يفتح ملف الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن

فتح فريق النصر الأول لكرة القدم اليوم السبت ملف مواجهة نظيره الفيحاء في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة بملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.