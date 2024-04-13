بقيادة "رونالدو".. النصر يفتح ملف الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن

فتح فريق النصر الأول لكرة القدم اليوم السبت ملف مواجهة نظيره الفيحاء في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة بملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.
وحصل الأصفر على راحة لمدة 72 ساعة بقرار من المدرب " كاسترو"، عقب العودة من الإمارات بعد المشاركة في كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وشارك في التدريبات أبرز عناصر الفريق، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، كذلك عبدالإله العمري بعد التعافي من إصابته.
الجدير بالذكر أن النصر يحل في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فيما يحل الفيحاء في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.