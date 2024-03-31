في قمة الجولة الـ26 من دوري روشن .. الإثارة تتجدد في "ديربي" جدة بين الأهلي والاتحاد

يلتقي مساء اليوم الاثنين، فريق الأهلي، ضيفه الاتحاد في قمة الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عند الساعة العاشرة مساءً.
ويسعى الأهلي صاحب المركز الثالث بـ48 نقطة إلى الفوز والابتعاد عن منافسه الاتحاد صاحب المركز الرابع بـ46 نقطة، في المقابل يطمح الاتحاد حامل اللقب إلى كسب نقاط المباراة وخطف المركز الثالث من غريمه فريق الأهلي.
واستطاع فريق الأهلي خلال الدور الأول من المسابقة، الفوز على الاتحاد بهدف وحيد عن طريق فرانك كيسييه، في مباراة مثيرة وسط حضور جماهيري كبير حظي بإشادة كبيرة من محبي وعشاق كرة القدم.
يُذكر أنه يقام في اليوم نفسه مواجهتان تجمع الرائد بضيفه الخليج على ملعب نادي الرائد ببريدة, والحزم بنظيره ضمك على ملعب نادي الحزم بالرس, على أن تستكمل باقي مباريات الجولة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.