في قمة الجولة الـ26 من دوري روشن .. الإثارة تتجدد في "ديربي" جدة بين الأهلي والاتحاد

يلتقي مساء اليوم الاثنين، فريق الأهلي، ضيفه الاتحاد في قمة الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عند الساعة العاشرة مساءً.