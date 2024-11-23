على حساب فريق القاهرة.. "الرياض" يحافظ على لقب "تشيسترتون" للبولو

حافظ فريق الرياض السعودي للبولو على لقبه للموسم الثاني على التوالي بطلاً لبطولة تشيسترتون للبولو؛ وذلك بعد فوزه على فريق القاهرة بنتيجة 6/ 5 في المباراة النهائية التي اختُتمت اليوم السبت في نادي ديزرت بالم للبولو بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وتوَّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان قائد فريق الرياض خالد العمران بكأس البطولة.
ومثَّل فريق الرياض -إلى جانب العمران- ريان العجاجي، والمحترفان سانتوس إيريارت (الأرجنتين) وجيليرمو لي (البيرو). وشارك في البطولة 4 فِرق، هي (الرياض والقاهرة ولندن ودبي).
وتُعد البطولة من البطولات المهمة للبولو على مستوى العالم، وقد أُقيمت للمرة الثانية في الشرق الأوسط بعد أن كانت تقام في لندن لأكثر من 10 سنوات.