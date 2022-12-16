بـ45.20 ثانية.. "عبدالرحمن الراجحي" يخطف شوط كأس العالم

توَّج منذر بن سيف البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية، الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي بلقب شوط "جولتين" لفئة خمس نجوم (ارتفاع 155 مترًا)، الشوط المؤهل إلى كأس العالم، في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني (الأخير) من بطولة قفز السعودية في نسختها الثانية، وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية.