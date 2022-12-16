بـ45.20 ثانية.. "عبدالرحمن الراجحي" يخطف شوط كأس العالم

توَّج منذر بن سيف البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية، الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي بلقب شوط "جولتين" لفئة خمس نجوم (ارتفاع 155 مترًا)، الشوط المؤهل إلى كأس العالم، في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني (الأخير) من بطولة قفز السعودية في نسختها الثانية، وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية.
ونجح الراجحي في خطف اللقب بعد أنهى الشوط بزمن قدره 45.20 ثانية، وحل الفارس الياباني مايك كاواي ثانيًا (47.63 ثانية)، وجاءت الفارسة الأردنية ميسم بشارات ثالثًا (55.65 ثانية).
كما نجح الفارس الإماراتي محمد الهاجري في خطف لقب الشوط الثاني لفئة خمس نجوم السرعة "ضد الزمن" بارتفاع 145 مترًا؛ وذلك بعد أن أنهى الشوط بزمن قدره 59.79 ثانية، وحل ثانيًا الفارس مشاري الحربي (63.72 ثانية)، وجاء ثالثًا الفارس عبد الله الشربتلي (64.29 ثانية).
وكان اليوم الثاني قد انطلق صباحًا بشوط "جولتين مميزتين" لفئة النجمة الواحدة، وظفر بالمركز الأول الفارس سلطان العازمي بعد أن قطع مسافته بزمن قدره 34.26 ثانية، وحل ثانيًا الفارس سالم بالحارث (34.34 ثانية)، وجاء ثالثًا الفارس البحريني سامي غزوان (34.35 ثانية).
والشوط الثاني "جولة وجولة تمايز" لفئة النجمة الواحدة حقق لقبه الفارس عبد الله الشربتلي بعد أن قطع مسافته بزمن قدره 34.24 ثانية، وحل ثانيًا الفارس المصري محمد زيادة (37.38 ثانية)، وجاء ثالثًا الفارس كمال باحمدان (37.66 ثانية).