الأولمبي السعودي يدشن مشاركته في البطولة الدولية بالفوز على تايلاند

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب تايلاند بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن البطولة الدولية الودية في قطر، والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وسجل منتخب تايلاند أولاً في الدقيقة 11، في حين أحرز اللاعب محمد مران هدف التعديل في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 47 تمكن اللاعب ريان حامد من تسجيل الهدف الثاني للأخضر.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، سعد الموسى، ريان حامد، معاذ فقيهي، عوض الناشري، صهيب الزيد، زياد الجهني، محمد القحطاني، حسن العلي، محمد مران.
وسيعاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا الخميس تدريباته على أن يلاقي منتخب الكويت يوم السبت المقبل ضمن منافسات البطولة الدولية الودية في قطر.