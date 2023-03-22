الأولمبي السعودي يدشن مشاركته في البطولة الدولية بالفوز على تايلاند

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب تايلاند بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن البطولة الدولية الودية في قطر، والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.