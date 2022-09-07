اختتام اليوم الأول من "منتدى العالم القادم" في السعودية.. تشديد على أهميّة التعاون الدولي

وخلال كلمته، صرح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود قائلاً: "في الألعاب الإلكترونية والحياة، القدرات الفردية لها حدود ولا يمكنها أبداً أن تتخطّى القيمة التي ينتجها التعاون والعمل الجماعي، وفي منتدى العالم القادم، نحن داخل لعبة الأفكار الخلّاقة، اليوم لدينا فرصة كبيرة، لا لنناقش أبرز ميزات القطاع والتحديات التي تواجهه فحسب، بل لنعمل معاً على دفع القطاع نحو مستقبلٍ مشرق".