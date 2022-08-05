بعد فوزه على المنتخب الأمريكي بثلاثية.. المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأولمبياد الخاص

من جانبه، اجتمع المهندس أيمن عبدالوهاب مع المديرين الوطنيين لبرامج الأولمبياد الخاص المشاركة بالبطولة، وهي (السعودية ومصر والإمارات والمغرب)؛ لتقديم التهنئة لهم على مشوارهم في البطولة، حاثهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة، ومتمنيًا التوفيق للأخضر السعودي، وتحقيق كأس البطولة.