بعد فوزه على المنتخب الأمريكي بثلاثية.. المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأولمبياد الخاص

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص إلى نهائي بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص؛ وذلك بعد فوزه على المنتخب الأمريكي بثلاثية نظيفة خلال مواجهتهما أمس في نصف النهائي بمدينة ديترويت الأمريكية.
حضر المباراة الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب، والمدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي عبدالرحمن القريشي.
من جهته ثمَّن رئيس الأولمبياد الخاص السعودي، الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، هذا الفوز والصعود للمباراة النهائية، والجهود الكبيرة للاعبين والجهازَيْن الفني والإداري، مؤكدة استعداداتهم لخوض اللقاء الأهم، الذي من خلاله يسعى الأخضر للفوز والتتويج بالذهب.
من جانبه، اجتمع المهندس أيمن عبدالوهاب مع المديرين الوطنيين لبرامج الأولمبياد الخاص المشاركة بالبطولة، وهي (السعودية ومصر والإمارات والمغرب)؛ لتقديم التهنئة لهم على مشوارهم في البطولة، حاثهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة، ومتمنيًا التوفيق للأخضر السعودي، وتحقيق كأس البطولة.