الاتحاد السعودي لكرة القدم يستضيف الاجتماع الثالث للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي في الرياض

استضاف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، الاجتماع الثالث للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور عضو اللجنة ومجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه السيد زاو زاو، رئيس اللجنة، وبحضور الأمين العام للاتحاد الآسيوي داتو ويندسور جون، اعتماد عدد من القرارات واستعراض نتائج المبادرات السابقة التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
كما أشادت اللجنة بجهود الاتحادات الوطنية والإقليمية في مواءمة أعمالها ومبادراتها مع توجهات لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد الآسيوي.
من جانبه، رحّب نزيه النصر – عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي وعضو لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي – بأعضاء اللجنة المشاركين، مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد الآسيوي في دعم وتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية على مستوى القارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الفعاليات القارية الكبرى التي تستضيفها المملكة خلال الفترة الحالية، حيث يُنظَّم في الرياض حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس المقبل 16 أكتوبر الجاري في مركز الملك فهد الثقافي، إضافة إلى مؤتمر الحلم الآسيوي، واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ومؤتمر الأمناء العامين الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية.