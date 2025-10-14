الاتحاد السعودي لكرة القدم يستضيف الاجتماع الثالث للجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي في الرياض

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الفعاليات القارية الكبرى التي تستضيفها المملكة خلال الفترة الحالية، حيث يُنظَّم في الرياض حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس المقبل 16 أكتوبر الجاري في مركز الملك فهد الثقافي، إضافة إلى مؤتمر الحلم الآسيوي، واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ومؤتمر الأمناء العامين الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية.