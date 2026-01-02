صافرة بوسنية تضبط كلاسيكو الأهلي والنصر

كلاسيكو الأهلي والنصر

كلف الاتحاد طاقمًا أوروبياً لإدارة قمة الجولة المرتقبة بين الأهلي وضيفه النصر، المقررة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يقود اللقاء الحكم البوسني عرفان بيليتو حكمًا للساحة، بمساعدة مواطنيه سيناد إبريسيمبيغوفيتش (مساعد أول) ودافور بيلجو (مساعد ثانٍ)، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف الحكم الروماني أفيديو هاتيجان وبمساعدة مواطنه رادو بيتريسكو .