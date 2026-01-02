صافرة بوسنية تضبط كلاسيكو الأهلي والنصر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طواقم التحكيم التي ستقود مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26
كلاسيكو الأهلي والنصر
كلف الاتحاد طاقمًا أوروبياً لإدارة قمة الجولة المرتقبة بين الأهلي وضيفه النصر، المقررة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يقود اللقاء الحكم البوسني عرفان بيليتو حكمًا للساحة، بمساعدة مواطنيه سيناد إبريسيمبيغوفيتش (مساعد أول) ودافور بيلجو (مساعد ثانٍ)، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف الحكم الروماني أفيديو هاتيجان وبمساعدة مواطنه رادو بيتريسكو .
الاتفاق والأخدود
وأسند لطاقم تحكيم سعودي قيادة مواجهة الاتفاق ونظيره الأخدود بقيادة الحكم محمد الهويش حكمًا للساحة، بمساعدة وخلف الشمري، و ياسر السلطان، بينما يتولى عبدالرحمن السلطان مسؤولية غرفة الفيديو، يعاونه محمد المرشد.
النجمة والخليج
أما لقاء النجمة وضيفه الخليج، فسيدار بطاقم محلي أيضاً بقيادة الحكم فريح الجلعود، بمساعدة سعد الشبرمي ومفرح آل حسن، فيما يشرف ممدوح آل شهدان على غرفة الفيديو، بمساعدة عيسى الخيبري.