"غلطة سراي" ينافس "الاتحاد" على التعاقد مع الفرنسي "نبيل فقير"

وينتهي عقد "نبيل فقير" البالغ من العمر 30 عامًا، مع ريال بيتيس في 2026، وانضم إلى صفوفه في يوليو 2019، قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2015.