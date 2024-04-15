"غلطة سراي" ينافس "الاتحاد" على التعاقد مع الفرنسي "نبيل فقير"

دخل مسؤولو نادي غلطة سراي التركي في منافسة مع الاتحاد لكسب خدمات الفرنسي نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، في الموسم المقبل.
وبحسب ما أفادت به شبكة "beIN Sport"؛ فإن مسؤولي النادي التركي قد وضعوا أنظارهم على "فقير" الذي يحظى باهتمام كبير من نادي الاتحاد، وميلان الإيطالي.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن السعودية أصبحت احتمالًا قويًّا للاعب الفرنسي؛ إذ وضعه نادي الاتحاد هدفًا لضمه في الصيف المقبل.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن "فقير" يقترب من مغادرة النادي الإسباني، كما أن مسؤولي ريال بيتيس سيطلبون نحو 15 مليون يورو مقابل اللاعب.
وينتهي عقد "نبيل فقير" البالغ من العمر 30 عامًا، مع ريال بيتيس في 2026، وانضم إلى صفوفه في يوليو 2019، قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2015.