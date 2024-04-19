بعثة الاتحاد تصل إلى القصيم تأهباً لملاقاة الحزم

ميدانياً أنهى فريق الاتحاد تحضيراته الميدانية قبل التوجه إلى القصيم حيث أجرى الفريق حصة تدريبية ركز خلالها المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو على عدد من التدريبات اللياقية والفنية للفريق قبل أن يختتم التدريبات بإجراء مناورة عبر مساحة ثلثي الملعب طبق خلالها النهج الذي يود انتهاجه في المباراة.