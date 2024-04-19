بعثة الاتحاد تصل إلى القصيم تأهباً لملاقاة الحزم

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم الجمعة إلى القصيم تأهباً لملاقاة الحزم غداً ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ضمت بعثة الفريق المحترفين الأجانب السبعة يتقدمهم النجم الفرنسي كريم بن زيما ومواطنه انجولو كانتي و عبدالرزاق حمدالله والبرتغالي جوتا والبرازيليين رومارينيو وفليبي والمدافع المصري أحمد حجازي.
ميدانياً أنهى فريق الاتحاد تحضيراته الميدانية قبل التوجه إلى القصيم حيث أجرى الفريق حصة تدريبية ركز خلالها المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو على عدد من التدريبات اللياقية والفنية للفريق قبل أن يختتم التدريبات بإجراء مناورة عبر مساحة ثلثي الملعب طبق خلالها النهج الذي يود انتهاجه في المباراة.
ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الحزم في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في تمام التاسعة من مساء يوم غد السبت.
الجدير بالذكر أن فريق الاتحاد يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة بينما يأتي فريق الحزم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة.