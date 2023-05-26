البرازيلي "فيليب كوتينيو" لاعب أستون فيلا يرحب بعرض "النصر"

كشفت صحيفة "donbalon" الإسبانية عن اقتناع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بالانضمام إلى صفوف نادي النصر، واللعب بجانب كريستيانو رونالدو نجم الفريق.
وقالت الصحيفة إن كوتينيو يرحب بالانتقال إلى الدوري السعودي واللعب لنادي النصر السعودي بالموسم المقبل، كما أن أوناي إيمري مدرب استون فيلا لا يمانع انتقال اللاعب البرازيلي إلى النصر.
ويلعب فيليب كوتينيو البالغ من العمر 30 عاماً، لنادي استون فيلا منذ 2020، قادماً من نادي برشلونة الإسباني، الذي لعب له في الفترة من 2018، وحتى 2020.
وسبق للاعب البرازيلي اللعب للعديد من الأندية أبرزها: ليفربول، إنتر ميلان، فاسكو دي غاما (إعارة)، إسبانيول (إعارة)، بايرن ميونخ (إعارة).
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.