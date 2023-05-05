أخضر السهام يحقق البرونزية في كأس آسيا

وأرجع قائد المنتخب السعودي للسهام عبدالعزيز الروضان هذا الإنجاز لدعم القيادة الرياضية، ومساعدة الفريق الإداري والفني في الاتحاد السعودي للسهام، وبمساندة فريق المنتخب المشارك من السيدات والرجال الذين لم يتوقفوا عن الدعم والتشجيع في البطولة.