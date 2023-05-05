أخضر السهام يحقق البرونزية في كأس آسيا

حقق أبطال المنتخب السعودي "السهام الخضر" الميدالية البرونزية في كأس آسيا للسهام المرحلة الثانية في طشقند فئة الفرق للقوس المركب كومباوند.
ولعب أخضر السهام مباراة الميدالية البرونزية أمام منتخب بنغلادش أحد المرشحين، ومثل الأخضر الكابتن عبدالعزيز الروضان والكابتن معيض البقمي واللاعب علي البقمي لينتصر عليه بنتيجة 222 مقابل 205 لبنغلادش.
وأرجع قائد المنتخب السعودي للسهام عبدالعزيز الروضان هذا الإنجاز لدعم القيادة الرياضية، ومساعدة الفريق الإداري والفني في الاتحاد السعودي للسهام، وبمساندة فريق المنتخب المشارك من السيدات والرجال الذين لم يتوقفوا عن الدعم والتشجيع في البطولة.
وكان السهام الخضر قد حققوا في المرحلة الأولى من بطولة كأس آسيا للسهام في تايبيه الميدالية الفضية لفئة القوس الأولمبي فرق.