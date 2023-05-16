بهدفَيْ "كريستيانو رونالدو" و"تاليسكا".. النصر يُحبط مفاجأة الطائي ويزحف نحو الصدارة

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم الزحف نحو صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد تجاوُز محطة مستضيفه الطائي 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.