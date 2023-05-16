بهدفَيْ "كريستيانو رونالدو" و"تاليسكا".. النصر يُحبط مفاجأة الطائي ويزحف نحو الصدارة

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم الزحف نحو صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد تجاوُز محطة مستضيفه الطائي 2/ 0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، بالرغم من محاولات "تاليسكا " و"كريستيانو رونالدو" من جانب النصر عند الدقيقتَين الـ7 ، والـ23.
ومن جانب الطائي كانت تسديدة أمير سعيود هي الأخطر عند الدقيقة الـ35.
وفي الشوط الثاني حضر"رونالدو " بهدف السبق للنصر من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ52.
ومن خطأ فادح من قِبل مدافع الطائي اقتنص "تاليسكا" ذلك الخطأ، وخطف الكرة محرزًا هدف التعزيز الثاني للنصر عند الدقيقة الـ80.
وبتلك النتيجة حافظ النصر على وصافة الترتيب بـ(60 نقطة)، فيما بقي الطائي على رصيده السابق (34 نقطة).