أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس نادي عرعر وأعضاء مجلس الإدارة

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم في مكتبه، رئيس مجلس إدارة نادي عرعر الرياضي جمال بن يوسف العنزي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تشكيل المجلس الجديد.