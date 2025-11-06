أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس نادي عرعر وأعضاء مجلس الإدارة

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم في مكتبه، رئيس مجلس إدارة نادي عرعر الرياضي جمال بن يوسف العنزي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة تشكيل المجلس الجديد.
وخلال الاستقبال، استمع سموه إلى عرض حول خطط وبرامج النادي للفترة المقبلة، والتي تتضمن مبادرات تهدف إلى تنمية القطاع الرياضي وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة المتنوعة.
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تطوير العمل المؤسسي داخل النادي بما يسهم في تعزيز برامجه وتنمية المواهب، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق في أداء مهامه.
من جانبه، أعرب رئيس النادي المكلّف عن شكره لأمير المنطقة على ما يحظى به النادي من دعم واهتمام ومتابعة، مؤكدًا التزام المجلس بتنفيذ البرامج التي تنسجم مع الأهداف التنموية للقطاع الرياضي.