تجولوا في الموقع التاريخي "حي البجيري".. فريق نيوكاسل يزور فعاليات كأس الدرعية للتنس

وزار نجوم نيوكاسل حي البجيري وتناولوا وجبة الغداء في الموقع التاريخي، الذي يعد من أشهر المواقع السياحية والتاريخية بمنطقة الدرعية، لما يتضمنه من أماكن مميزة ومواقع جذابة ومطاعم عالمية ما جعلها مقصدًا يتوافد إليها الزوار من كافة أنحاء العالم.