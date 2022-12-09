تجولوا في الموقع التاريخي "حي البجيري".. فريق نيوكاسل يزور فعاليات كأس الدرعية للتنس

شهدت منافسات كأس الدرعية للتنس اليوم زيارة فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حيث حضر الفريق جانباً من المباريات في قرية الدرعية الرياضية، واستمتع اللاعبون بالفعاليات المصاحبة للكرنفال الرياضي، وذلك ضمن النسخة الثانية لموسم الدرعية 2022.
وزار نجوم نيوكاسل حي البجيري وتناولوا وجبة الغداء في الموقع التاريخي، الذي يعد من أشهر المواقع السياحية والتاريخية بمنطقة الدرعية، لما يتضمنه من أماكن مميزة ومواقع جذابة ومطاعم عالمية ما جعلها مقصدًا يتوافد إليها الزوار من كافة أنحاء العالم.
وتأتي زيارة فريق نيوكاسل المملوك لصندوق الاستثمارات السعودية للمملكة استعداداً لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي، في ظل إقامة نهائيات كأس العالم في قطر 2022، حيث يقيم معسكراً تدريبياً، تخلله مباراة كأس موسم الدرعية، والتي جمعته أمس بفريق الهلال وفاز فيها بخمسة أهداف دون رد.