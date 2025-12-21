اختتام المرحلة الأولى من دورة A الآسيوية بالرياض بمشاركة 24 مدربًا وطنيًا

اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المرحلة الأولى من دورة A للرخصة الآسيوية (الجزء الثالث)، وذلك في مدينة الرياض على مدى 5 أيام، بمشاركة 24 مدربًا وطنيًا.
ونُفذت الدورة تحت إشراف إدارة شؤون المدربين، وهدفت إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة، من خلال محاضرات واختبارات نظرية وعملية، قدّمها المحاضران الدوليان فرانك تيفيلييه وإيمانويل فاندنبولك، إلى جانب المحاضرين الوطنيين فهد مدهش، بدر الدوسري، وأحمد الذكرالله.
وقدّم المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، ناصر لارجيت، شكره وتقديره لجامعة اليمامة على استضافتها للدورة وتوفيرها البيئة المناسبة للجانبَين النظري والعملي من البرنامج.