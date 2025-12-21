اختتام المرحلة الأولى من دورة A الآسيوية بالرياض بمشاركة 24 مدربًا وطنيًا

ونُفذت الدورة تحت إشراف إدارة شؤون المدربين، وهدفت إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة، من خلال محاضرات واختبارات نظرية وعملية، قدّمها المحاضران الدوليان فرانك تيفيلييه وإيمانويل فاندنبولك، إلى جانب المحاضرين الوطنيين فهد مدهش، بدر الدوسري، وأحمد الذكرالله.