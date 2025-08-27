مدرب الفريق "خيسوس" يرفض استمرار "بينتو" في النصر

كشفت مصادر قريبة الصلة من نادي النصر لـ"سبق" عن أن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس قد أبلغ إدارة النادي برفضه استمرار الحارس بينتو مع الفريق خلال الموسم المقبل.
القرار جاء بعد تقييم شامل من الجهاز الفني لأداء الحارس، حيث يرى خيسوس أن النصر بحاجة إلى حارس يتمتع بخبرة أكبر وإمكانيات فنية أعلى، خاصة في ظل طموح الفريق للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.
إدارة النصر تدرس حاليًا البدائل المتاحة في سوق الانتقالات الصيفية، إذ تسعى للتعاقد مع حارس أجنبي مميز يعزز الخط الخلفي ويمنح المدرب خيارات أكثر أمانًا في المباريات الكبرى.