تأميني تعلن عن رعاية 13 ناديًا رياضيًّا في الدوري السعودي دعمًا وتمكينًا لمكانة وقوّة الدوري السعودي

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة رسن الأستاذ مؤيد الفلّاج، قائلًا: "وِجهتُنا في الاستثمارِ الرياضي حلَّت مواكبةً للجهود الحكوميَّة المبذولة في تجاه الأندية الرياضية والتشريعات والتنظيمات، التي تشرف عليها وزارة الرياضة ضمن اهتمام حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ إذْ أصبحت الرعايات أحد أهمِّ الأهداف الَّتي عملنا على تفعيلها دعمًا وتمكينًا للأنشطة الرياضية، وإيمانًا منَّا بأهمية تواجد في مجال الاستثمار الرياضي".