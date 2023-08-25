تأميني تعلن عن رعاية 13 ناديًا رياضيًّا في الدوري السعودي دعمًا وتمكينًا لمكانة وقوّة الدوري السعودي

أعلنت تأميني، إحدى الشركات المملوكة لشركة رسن لتقنية المعلومات، عن رعايتها لـ13 ناديًا سعوديًّا إيمانًا من الشركة بمكانة وقوّة الدوري الرياضي في المملكة خصوصًا بعد تلك التنظيمات والتشريعات الجوهرية التي عملت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة رسن الأستاذ مؤيد الفلّاج، قائلًا: "وِجهتُنا في الاستثمارِ الرياضي حلَّت مواكبةً للجهود الحكوميَّة المبذولة في تجاه الأندية الرياضية والتشريعات والتنظيمات، التي تشرف عليها وزارة الرياضة ضمن اهتمام حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ إذْ أصبحت الرعايات أحد أهمِّ الأهداف الَّتي عملنا على تفعيلها دعمًا وتمكينًا للأنشطة الرياضية، وإيمانًا منَّا بأهمية تواجد في مجال الاستثمار الرياضي".
وأوضح الفلّاج: "نؤمن في تأميني بأنَّ الرياضة تساعد في بناء مجتمعاتٍ صحيَّة؛ ولذلك نفخر اليوم بأن نقدم رعايات رياضية لـ13 ناديًا رياضيًّا في الدوري السعودي لكرة القدم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يعدّ الدوري السعودي واحدًا من أهمِّ الأحداث الرياضية في العالم، ويحظىٰ اليوم باهتمامٍ واسعٍ بفضلِ الاستقطابات العالمية لأفضل لاعبي كرة القدم بمختلف الأندية السعودية".
واختتم الفلّاج: "أشكر حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله، ومنظومة وزارة الرياضة كافَّة؛ على الجهود المبذولة التي جعلت للاستثمار الرياضي دورًا جاذبًا لدخول القطاع الخاص في هذا المجال".
الجدير بالذكر أن شركة رسن المالكة لتأميني تعمل على حلول تقنيّة تأمينيّة ومالية مُبتكرة، تتماشىٰ مع #رؤية_2030 وتُساهم في تسهيل ممارسة الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تأتي رعاية تأميني لدعم الرياضة؛ كونها وسيلةً رئيسةً للترفيه والتنمية.