4 لاعبين بدوري "روشن" ضِمن قائمة الأعلى أجرًا في العالم عام 2023

ووقع في المركز الثامن السنغالي ساديو ماني الذي انتقل إلى النصر مقابل 52 مليون يورو، بعد النجمين النرويجي إيرلينج هالاند، والمصري محمد صلاح. واحتل المركز التاسع في القائمة كيفين دي بروين الذي انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 39 ملايين يورو، يليه هاري كين عاشرًا الذي انضم إلى بايرن ميونيخ مقابل 36 مليون يورو.