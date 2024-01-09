4 لاعبين بدوري "روشن" ضِمن قائمة الأعلى أجرًا في العالم عام 2023

كشفت تقارير صحفية عن قائمة أعلى 10 لاعبي كرة قدم أجرًا في عام 2023، والتي تضمنت 4 لاعبين عالميين بدوري روشن السعودي للمحترفين؛ وفقًا لتصنيف فوربس السنوي.
وتَصدر القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر كأعلى أجر في عام 2023؛ إذ تكلفت صفقة انتقاله من مانشستر يونايتد إلى النصر نحو 260 مليون يورو.
واحتل المركز الثاني في القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ حيث تكلفة صفقة انتقاله إلى إنتر ميامي نحو 135 ملايين يورو، يليه البرازيلي نيمار الذي انتقل إلى الهلال مقابل 112 مليون يورو.
وجاء في المركز الرابع الفرنسي كيليان مبابي؛ إذ بلغت صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان نحو 110 ملايين يورو، يليه الفرنسي كريم بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد مقابل 106 ملايين يورو.
ووقع في المركز الثامن السنغالي ساديو ماني الذي انتقل إلى النصر مقابل 52 مليون يورو، بعد النجمين النرويجي إيرلينج هالاند، والمصري محمد صلاح. واحتل المركز التاسع في القائمة كيفين دي بروين الذي انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 39 ملايين يورو، يليه هاري كين عاشرًا الذي انضم إلى بايرن ميونيخ مقابل 36 مليون يورو.