رياضة
أبها يستقبل مدرّبه الجديد "التونسي" يوسف المناعي
استقبل نادي أبها، اليوم الأربعاء، مدرب فريقه الكروي الأول، التونسي "يوسف المناعي"، والذي سيتولّى مهمة الإشراف على فريق أبها الأول لكرة القدم، خلفًا للبولندي "تشيسلاف ميشنيفيتش".
وكانت إدارة النادي الجنوبي أعلنت التعاقدَ مع المدرّب التونسي خلال الأيام الماضية بعد إقالة "ميشنيفيتش"، وتكليف الروماني "جورج تيميش" بالإشراف على الفريق الأول إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.
ويملك المدربُ التونسي يوسف المناعي صاحب الـ48 عامًا؛ خبرةً كبيرة؛ حيث عمل كمدرب مساعد أول في أندية النادي الأفريقي التونسي، ثم الاتفاق والهلال السعوديين.