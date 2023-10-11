أبها يستقبل مدرّبه الجديد "التونسي" يوسف المناعي

استقبل نادي أبها، اليوم الأربعاء، مدرب فريقه الكروي الأول، التونسي "يوسف المناعي"، والذي سيتولّى مهمة الإشراف على فريق أبها الأول لكرة القدم، خلفًا للبولندي "تشيسلاف ميشنيفيتش".