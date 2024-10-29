عبر بوابة العربي.. الفيحاء يبلغ دور الثمانية من كأس الملك

التحق فريق الفيحاء الأول لكرة القدم بركب المتأهلين للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك؛ وذلك عقب تغلُّبه على مضيفه العربي (درجة أولى) بهدف دون رد اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ومنح المهاجم الأوروغوياني رينزو لوبيز هدف الانتصار الثمين لفريق الفيحاء قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول مستغلاً تمريرة بينية من خالد كعبي، تابعها مباشرة في الشباك.
وفي الشوط الثاني فشل الفريقان في استغلال الفرص المتاحة لزيارة الشباك، سواء من الفيحاء لتعزيز تقدُّمه، أو من العربي لإدراك التعادل؛ لتأتي صفارة الحكم معلنة تأهُّل الفيحاء للدور القادم.