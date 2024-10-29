عبر بوابة العربي.. الفيحاء يبلغ دور الثمانية من كأس الملك

التحق فريق الفيحاء الأول لكرة القدم بركب المتأهلين للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك؛ وذلك عقب تغلُّبه على مضيفه العربي (درجة أولى) بهدف دون رد اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.