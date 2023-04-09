هدف لاعب النصر "تاليسكا" بمرمى العدالة الأجمل في الجولة 22 من دوري روشن

وحصل هدف نجم النصر ، على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (105٬728) صوتاً، بنسبة وصلت إلى 73،4 % من الأصوات ، متقدماً على هدف مواطنه برونو هنريكي لاعب الاتحاد بمرمى ضمك، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 24،3%من الأصوات، فيما جاء هدف الكونغولي اندري بوكيا لاعب الباطن بمرمى الوحدة بالمرتبة الثالثة بـ 2،3 % من الأصوات.