هدف لاعب النصر "تاليسكا" بمرمى العدالة الأجمل في الجولة 22 من دوري روشن

حصل هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم بمرمى العدالة، على جائزة أجمل أهداف الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
وفاز هدف النجم البرازيلي الثاني بجائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد .
يشار إلى أن تاليسكا سجل هدفين في تلك المباراة التي انتصر فيها النصر (5-0)، وجاء الهدف الفائز بالجائزة بطريقة فنية مميزة بعدما كسر اللاعب مصيدة التسلل انفرد على إثرها بالمرمى ليلعب كرة من فوق الحارس ميلان مياتوفيتش.
وحصل هدف نجم النصر ، على الغالبية العظمى من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والبالغ عددهم (105٬728) صوتاً، بنسبة وصلت إلى 73،4 % من الأصوات ، متقدماً على هدف مواطنه برونو هنريكي لاعب الاتحاد بمرمى ضمك، الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 24،3%من الأصوات، فيما جاء هدف الكونغولي اندري بوكيا لاعب الباطن بمرمى الوحدة بالمرتبة الثالثة بـ 2،3 % من الأصوات.