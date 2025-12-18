في المؤتمر الصحفي لمواجهة إنتر ميلان وبولونيا بالرياض.. كيفو: بولونيا فريق يملك طاقة عالية.. وإيتاليانو: سعداء بالتواجد في المملكة

من جهته، أكد قائد فريق إنتر ميلان، الإيطالي أليساندرو باستوني، إدراك الفريق لحجم التحدي في البطولة، مشيرًا إلى أن خوض مباراتين فقط يمنح فرصة كبيرة لتحقيق لقب مهم مثل كأس السوبر الإيطالي، إلا أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل وجود فرق قوية، وعلى رأسها بولونيا، الذي سبّب لهم صعوبات خلال السنوات الماضية.