في المؤتمر الصحفي لمواجهة إنتر ميلان وبولونيا بالرياض.. كيفو: بولونيا فريق يملك طاقة عالية.. وإيتاليانو: سعداء بالتواجد في المملكة

عُقد مساء اليوم الخميس، في المركز الإعلامي بملعب الأول بارك، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقي إنتر ميلان وبولونيا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي، المقامة للمرة السادسة في المملكة، خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر.
وأوضح المدير الفني لفريق إنتر ميلان، الروماني كريستيان كيفو، أن الفريق استعد بالشكل الأمثل لخوض المواجهة المرتقبة، مع التركيز على الجاهزية الذهنية والبدنية لتقديم أفضل مستويات اللاعبين داخل أرضية الملعب.
وأضاف كيفو: «قمت بما يلزم ليكون اللاعبون سعداء ومتحمسين، ونحن نحاول تقديم أفضل ما لدينا يوميًا. تنتظرنا مباراة مهمة وصعبة، ويجب أن نظهر فيها بطبيعتنا، خصوصًا أن بولونيا فريق يملك طاقة عالية، ويمكنه إرباك أي منافس إذا لم يتمكن من مجاراته بدنيًا».
من جهته، أكد قائد فريق إنتر ميلان، الإيطالي أليساندرو باستوني، إدراك الفريق لحجم التحدي في البطولة، مشيرًا إلى أن خوض مباراتين فقط يمنح فرصة كبيرة لتحقيق لقب مهم مثل كأس السوبر الإيطالي، إلا أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل وجود فرق قوية، وعلى رأسها بولونيا، الذي سبّب لهم صعوبات خلال السنوات الماضية.
من جانبه، عبّر المدير الفني لفريق بولونيا، الإيطالي فينتشينزو إيتاليانو، عن سعادته بالتواجد في المملكة والمشاركة في البطولة إلى جانب ثلاثة فرق كبيرة، مؤكدًا أن فريقه سيبذل قصارى جهده ليكون في أتم الجاهزية، ومشيرًا إلى أن بولونيا استحق التواجد بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا عقب غياب دام 50 عامًا.
واختتم قائد فريق بولونيا، الإيطالي لورينزو دي سيلفستري، المؤتمر الصحفي قائلًا: «نعرف ما قدمناه في المواسم الماضية بفضل العمل مع الجهاز الفني، وسنبذل أقصى جهودنا للوصول إلى النهائي ومنح جماهيرنا فرحة كبيرة».