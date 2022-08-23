الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية

وجاء حصول الأهلي على الشهادة بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022م، ووفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية؛ مما سيمكن النادي من تسجيل جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الحالية.