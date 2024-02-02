رياضة

الدور ربع النهائي لبطولة آسيا 2023: اليابان في مواجهة إيران و قطر أمام أوزبكستان

كأس آسيا 2023
كأس آسيا 2023

تختتم اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023، إذ تقام مباراتان على النحو التالي:

اليابان - إيران

تقام المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المدينة التعليمية.

وكان المنتخب الياباني قد تأهل إلى دور ربع النهائي، بعد تغلبه على منتخب البحرين في دور الـ16، فيما صعد منتخب إيران بعد نجاحه في التغلب على منتخب سوريا بركلات الجزاء الترجيحية.

قطر - أوزبكستان

تنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب البيت.

وكان المنتخب القطري قد تأهل أيضاً إلى دور ربع النهائي بكأس آسيا بعد فوزه على منتخب فلسطين في دور الـ16، في حين تأهل منتخب أوزبكستان بعد تغلبه على منتخب تايلاند.

كأس آسيا 2023
بطولة كأس آسيا قطر 2023

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