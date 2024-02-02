الدور ربع النهائي لبطولة آسيا 2023: اليابان في مواجهة إيران و قطر أمام أوزبكستان

تختتم اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023، إذ تقام مباراتان على النحو التالي:
تقام المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المدينة التعليمية.
وكان المنتخب الياباني قد تأهل إلى دور ربع النهائي، بعد تغلبه على منتخب البحرين في دور الـ16، فيما صعد منتخب إيران بعد نجاحه في التغلب على منتخب سوريا بركلات الجزاء الترجيحية.
تنطلق المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب البيت.
وكان المنتخب القطري قد تأهل أيضاً إلى دور ربع النهائي بكأس آسيا بعد فوزه على منتخب فلسطين في دور الـ16، في حين تأهل منتخب أوزبكستان بعد تغلبه على منتخب تايلاند.