الدور ربع النهائي لبطولة آسيا 2023: اليابان في مواجهة إيران و قطر أمام أوزبكستان

وكان المنتخب الياباني قد تأهل إلى دور ربع النهائي، بعد تغلبه على منتخب البحرين في دور الـ16، فيما صعد منتخب إيران بعد نجاحه في التغلب على منتخب سوريا بركلات الجزاء الترجيحية.