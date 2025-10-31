متعب الحربي: "الأهم الفوز للهلال".. وطرد "كوليبالي" أثّر علينا

وكان فريق الهلال الأول لكرة القدم قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره الشباب بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن، بقيادة الحكم البلغاري جيورجي كاباكوف.