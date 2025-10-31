متعب الحربي: "الأهم الفوز للهلال".. وطرد "كوليبالي" أثّر علينا

أكد لاعب فريق الهلال متعب الحربي استعداده التام لخدمة الفريق في أي مركز يطلبه المدرب الإيطالي فيليبو إنزاغي، مشيرًا إلى أن الأهم هو تحقيق الانتصارات ومواصلة حصد النقاط في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال "الحربي" في تصريحات لبرنامج ثمانية عقب فوز الهلال على الشباب: "كلّنا لخدمة نادي الهلال، وأنا مستعد للعب في أي مركز إن شاء الله." وأضاف: "المدرب إنزاغي تحدث معي وأوضح أننا لا نملك سوى ثلاثة لاعبين في مركز الظهير، وطلب مني المشاركة كظهير أيمن، ولم أتردد لأن خدمة الهلال فوق كل اعتبار."
وتابع "الحربي" حديثه مؤكدًا أن طرد المدافع كوليبالي أثّر على أداء الفريق وتسبّب في تراجع المستوى نسبيًا، إلا أن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث، وقال: "هاردلك للأشقاء في نادي الشباب، والحمد لله على الفوز، فالأهم هو النقاط الثلاث."
وكان فريق الهلال الأول لكرة القدم قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره الشباب بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن، بقيادة الحكم البلغاري جيورجي كاباكوف.
وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة صعد بها إلى المركز الثاني خلف المتصدر النصر، فيما تجمّد رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.