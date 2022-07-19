الطائي يعين البرتغالي بيبا مدرباً للفريق الكروي الأول

أعلن نادي الطائي، برئاسة تركي الضبعان، اليوم الثلاثاء، تعيين البرتغالي بيدرو ميجيل ماركوس داكوستا (بيبا)، مدرباً للفريق الأول بالموسم الرياضي الجديد، خلفاً للتشيلي خوسيه لويس سييرا.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الطائي فيديو للترحيب بالمدرب الجديد، البرتغالي بيبا، ولم يكشف عن مدة التعاقد أو القيمة المالية.
ويعتبر البرتغالي بيدرو ميجيل ماركيز، الشهير بلقب "بيبا"، أحد أبرز الأسماء التدريبية الشابة في البرتغال، وتألق خلال الأعوام الماضية في الدوري المحلي، وهو حاصل على رخصة يويفا برو، وهي أعلى تصنيف تدريبي متاح عالمياً.
بدأ صاحب الـ41عاماً مسيرته التدريبية عام 2010 كمساعد مدرب مع فريق تونديلا، قبل أن يتولى تدريب فريق بنفيكا للشاب، ثم درب أندية فيرينسي وموريرينسي وتونديلا وباشوش دي فيريرا وفيتوريا جيماريش في البرتغال.