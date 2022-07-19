الطائي يعين البرتغالي بيبا مدرباً للفريق الكروي الأول

ويعتبر البرتغالي بيدرو ميجيل ماركيز، الشهير بلقب "بيبا"، أحد أبرز الأسماء التدريبية الشابة في البرتغال، وتألق خلال الأعوام الماضية في الدوري المحلي، وهو حاصل على رخصة يويفا برو، وهي أعلى تصنيف تدريبي متاح عالمياً.