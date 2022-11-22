صحيفة "ole" الأرجنتينية: الهزيمة عار.. وصحفي "التليغراف": هذا أعظم انتصار في تاريخ نهائيات كأس العالم

شنّت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية هجومًا ضاريًا على أفراد المنتخب الأرجنتيني عقب الهزيمة التي تلقّاها نجوم التانغو على يد الأخضر السعودي.
وانتهت أولى جولات الأخضر بمفاجأة سعيدة للسعوديين بعد تغلبهم على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في منافسات كأس العالم قطر 2022.
ووصفت الصحيفة ما حدث بأنه عار سيظلّ يلاحق هذا الجيل من اللاعبين، وأن الهزيمة كانت شيئًا لا يصدق وغير متوقع بالمرة.
وأضافت أن المنتخب السعودي تعامل مع المباراة بجدية تمامًا، وأنهم أنسَوا الأرجنتينيين مبادئ وأساسيات كرة القدم.
ووصف توم مورغان صحفي التليغراف البريطانية، الفوز بأنه أعظم فوز في تاريخ نهائيات كأس العالم؛ حيث قال: "شهدنا للتو أعظم انتصار في تاريخ نهائيات كأس العالم.