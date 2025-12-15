"الأحمد" خرج بالبطاقة الحمراء.. الأخضر السعودي يودع كأس العرب عبر بوابة الأردن

ودع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بطولة كأس العرب عبر بوابة شقيقه الأردني بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين، على ملعب البيت في الخور، بقيادة الحكم الباراغوياني خوان غابرييل بينيتيز، في دور نصف نهائي البطولة.
في الشوط الأول حصل الأخضر السعودي على استحواذ بنسبة 58% لكنه كان سلبيًا، مقابل 42% للأردن.
وانتهت الـ45 دقيقة الأولى من زمن المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 60 استبسالًا من حارس مرمى الأخضر السعودي نواف العقيدي في إبعاد كرة أردنية خطرة.
وشهدت الدقيقة 66 تقدم الأردن بهدف أول من خلال رأسية نزار الرشدان، وسط خطأ من دفاع الأخضر في التغطية وإبعاد الكرة عن منطقة الخطر.
وتصدى حارس الأردن يزيد أبو ليلى لتسديدة مهاجم الأخضر فراس البريكان في الدقيقة 71.
وأضاع صالح الشهري فرصة التعديل للأخضر السعودي في الدقيقة 87، بعد تمريرة وصلته من مصعب الجوير.
وشهدت الدقيقة 90+4 إشهار البطاقة الحمراء للاعب المنتخب السعودي وليد الأحمد.
وبهذا، يواجه المنتخب الأردني نظيره المغربي في نهائي بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الإماراتي في مباراة تحديد المركز الثالث.