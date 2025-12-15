"الأحمد" خرج بالبطاقة الحمراء.. الأخضر السعودي يودع كأس العرب عبر بوابة الأردن

ودع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بطولة كأس العرب عبر بوابة شقيقه الأردني بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين، على ملعب البيت في الخور، بقيادة الحكم الباراغوياني خوان غابرييل بينيتيز، في دور نصف نهائي البطولة.