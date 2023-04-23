الهلال يقطع أول تذاكر السوبر السعودي

ضمن فريق الهلال وجوده في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2023-2024، عقب عودته إلى الرياض ببطاقة الترشح للمباراة النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب مضيفه الاتحاد.
وحجز فريق الهلال مقعدًا في نهائي كأس الملك بعدما فاز على مضيفه الاتحاد بهدف دون رد في نصف نهائي البطولة في اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.
هدف المباراة الوحيد سجل عن طريق النيران الصديقة عندما حول المدافع المصري أحمد حجازي عرضية المالي موسى ماريغا لاعب الهلال في مرمى فريقه بالخطأ عند الدقيقة 107.
يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد في فبراير من عام 2022م، النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي، حيث ستُقام البطولة بمشاركة 4 فرق، بطل ووصيف كأس الملك وبطل ووصيف دوري روشن للمحترفين، وفي حال تكرار الفرق الأربعة سيتم اللجوء إلى ترتيب أندية دوري روشن للمحترفين، وستُقام البطولة من 3 مباريات هي مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.
وكان الاتحاد توج بأول ألقاب بطولة السوبر السعودي بنظامها الجديد في موسم 2022-2023، عقب الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين في 29 يناير الماضي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.