الهلال يقطع أول تذاكر السوبر السعودي

وحجز فريق الهلال مقعدًا في نهائي كأس الملك بعدما فاز على مضيفه الاتحاد بهدف دون رد في نصف نهائي البطولة في اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.