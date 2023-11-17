الدوري السعودي للسيدات: الهلال يحسم الكلاسيكو أمام الاتحاد.. والشباب يتغلب على شعلة الشرقية

افتتح فريق الهلال أهداف المباراة بتسجيله هدفَين متتاليَين عن طريق نورة الحملي ونوف سعود في الدقيقتين الـ13 والـ29، وتمكن فريق الاتحاد من تقليص النتيجة أولاً بواسطة اللاعبة سلمى أماني في الدقيقة الـ68، ثم عادت اللاعبة ذاتها مجددًا لتحرز هدف التعادل قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.