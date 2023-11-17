الدوري السعودي للسيدات: الهلال يحسم الكلاسيكو أمام الاتحاد.. والشباب يتغلب على شعلة الشرقية

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات انتصارًا مثيرًا على سيدات الاتحاد (3-2) مساء اليوم الجمعة على ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للسيدات في نسخته الثانية.
افتتح فريق الهلال أهداف المباراة بتسجيله هدفَين متتاليَين عن طريق نورة الحملي ونوف سعود في الدقيقتين الـ13 والـ29، وتمكن فريق الاتحاد من تقليص النتيجة أولاً بواسطة اللاعبة سلمى أماني في الدقيقة الـ68، ثم عادت اللاعبة ذاتها مجددًا لتحرز هدف التعادل قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وبالتحديد في الدقيقة الـ11منه، نجحت اللاعبة العراقية شوخان نور الدين في تسجيل هدف الانتصار الثمين مانحة فريقها فوزه الثاني تواليًا.
وبهذه النتيجة رفع فريق الهلال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما مُني الاتحاد بخسارته الأولى ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني.
وتغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم للسيدات على ضيفه شعلة الشرقية بنتيجة بهدفَيْن دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.
هدفا فريق الشباب سجلتهما كل من اللاعبة ريتا في الدقيقة الـ31 وأوريانا في الدقيقة الـ71 من زمن المباراة.
ورفع فريق الشباب رصيده إلى 7 نقاط؛ وضعته في المركز الخامس، بينما توقف رصيد شعلة الشرقية عند 3 نقاط في المركز السابع (قبل الأخير).
وتُستكمل غدًا السبت منافسات الجولة الخامسة بإقامة مواجهتَين، يستضيف في إحداهما فريق الرياض ضيفه القادسية، فيما يواجه النصر نظيره الأهلي في الثانية.