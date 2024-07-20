حارس مانشستر سيتي يوافق على الانضمام للاتحاد

وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد، رفعت قائمة بخياراته لشغل مركز حراسة المرمى، للجنة استقطاب اللاعبين في رابطة دوري المحترفين، يأتي فيها اسم الحارس البرازيلي في المقدمة، حيث يعد خيارهم الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ، إضافة إلى السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتليتكو مدريد الإسباني، والفرنسي ألفونس أريولا، حامي عرين وست هام يونايتد الإنجليزي.