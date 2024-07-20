حارس مانشستر سيتي يوافق على الانضمام للاتحاد

ذكرت مصادر صحفية أن البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة الاتحاد فتحت خط التفاوض مع البرازيلي إيدرسون، لاستطلاع رأيه حول إمكانية انضمامه للفريق، حيث أبدى موافقته اللعب في صفوفه.
وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد، رفعت قائمة بخياراته لشغل مركز حراسة المرمى، للجنة استقطاب اللاعبين في رابطة دوري المحترفين، يأتي فيها اسم الحارس البرازيلي في المقدمة، حيث يعد خيارهم الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ، إضافة إلى السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتليتكو مدريد الإسباني، والفرنسي ألفونس أريولا، حامي عرين وست هام يونايتد الإنجليزي.
وأوضحت "الرياضية" أن اهتمام إدارة الاتحاد بالحارس إيدرسون يعود إلى انضمام مواطنه بينتو ماثيوس، حارس مرمى أتليتكو باراناينسي البرازيلي، إلى نادي النصر، بعقد يمتد حتى 2028، حيث كان يعد خيارهم الأول.
وكانت تقارير ذكرت أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد حدد سعر بيع حارس مرماه البرازيلي إيدرسون، بـ 50 مليون يورو، حيث ما يزال عقد اللاعب ساريًا لموسمين.