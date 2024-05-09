دوري روشن للمحترفين: الفتح ينجو من مطب الفيحاء بالتعادل

حسم التعادلُ الإيجابي مواجهةَ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مع شقيقه الفتح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتعادل الفريقين إيجابيًّا بهدفين لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها اللاعب "فاشون ساكالا" للفيحاء في الدقيقة 30 قبل أن يتعادل "دجانيني" للفتح في الدقيقة 47 .
وأضاف اللاعب عبدالحميد صابيري الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة 69، قبل أن يتعادل الفتح مجددًا عن طريق سفيان بن ديكة في الدقيقة 76.
بتلك النتيجة يرفع الفيحاء والفتح رصيدهما عند النقطة رقم 42.