في سبتمبر.. مهاجم الهلال "ميتروفيتش" و"خيسوس" والجوير الأفضل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي عن شهر سبتمبر للجولات الخمس الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025.
وحصد الصربي" ميتروفيتش"، مهاجم الهلال المتصدر الحالي لقائمة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، فيما نال مدربه البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، جائزة المدرب الأفضل عن الشهر ذاته.
أما جائزة أفضل حارس مرمى، فقد ذهبت إلى الدولي البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى نادي القادسية. وحصل اللاعب الشاب مصعب الجوير، لاعب نادي الشباب، على جائزة أفضل لاعب واعد.