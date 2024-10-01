في سبتمبر.. مهاجم الهلال "ميتروفيتش" و"خيسوس" والجوير الأفضل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن الفائزين الأربعة بجوائز الأفضلية في دوري روشن السعودي عن شهر سبتمبر للجولات الخمس الأولى من دوري روشن السعودي 2024-2025.