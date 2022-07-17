اتحاد القدم يختتم مجموعة الدورات التدريبية لموظفي الأندية

اختتمت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مجموعة من الدورات التدريبية الموجهة لموظفي إدارات المسؤولية الاجتماعية في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري يلو للدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، والتي اشتملت على مهارات بناء مؤشرات قياس الأداء KPls واستخدام الأهداف والنتائج الرئيسة OKRs.
وجاءت هذه الدورات ضمن خطط اللجنة من أجل تنمية مهارات وقدرات فرق العمل في الأندية على آليات متابعة وتنفيذ المبادرات والأنشطة الاجتماعية التي تعمل عليها، ولاسيما أن المسؤولية الاجتماعية تعد واحدة من معايير الحوكمة في إستراتيجية دعم الأندية.
من جانب آخر أوضح رئيس اللجنة نزيه النصر أن تلك الدورات شهدت حضور 41 مشاركًا من موظفي إدارات المسؤولية الاجتماعية بالأندية، وهو ما يعكس حرص الأندية على تنفيذ مبادراتها الاجتماعية وإداراتها وفق منهجية احترافية لتحقيق الأثر والاستدامة والوصول إلى المستهدفات.
وأعرب النصر عن سعادته لما يجده هذا المجال من اهتمام يدعم إمكانية مساهمة كرة القدم عبر شعبيتها في تنمية المجتمع من خلال مجموعة المبادرات المواكبة للأهداف التي تضمنتها البرامج الوطنية المختلفة التابعة لرؤية المملكة 2030.
يُذكر أن هذه الدورات تأتي استكمالاً لدورات سبق تقديمها في مجالات إدارة المشروعات الاحترافية وإعداد الاختصاصيين في برامج المسؤولية الاجتماعية، كما تعمل اللجنة على تصميم خطة تدريبية للفترة القادمة في مسارات متعددة من شأنها ضمان جودة التنفيذ وتوسيع دائرة المستفيدين من المبادرات وتحقيق رضاهم، وهو ما يتزامن مع إدراج إدارات المسؤولية الاجتماعية ضمن الهياكل التنظيمية في الأندية، بالإضافة إلى حجم التنافس الذي تشهده هذه الساحة أخيرًا وخصوصًا بعد إطلاق لجنة المسؤولية الاجتماعية جوائزها السنوية.