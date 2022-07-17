اتحاد القدم يختتم مجموعة الدورات التدريبية لموظفي الأندية

يُذكر أن هذه الدورات تأتي استكمالاً لدورات سبق تقديمها في مجالات إدارة المشروعات الاحترافية وإعداد الاختصاصيين في برامج المسؤولية الاجتماعية، كما تعمل اللجنة على تصميم خطة تدريبية للفترة القادمة في مسارات متعددة من شأنها ضمان جودة التنفيذ وتوسيع دائرة المستفيدين من المبادرات وتحقيق رضاهم، وهو ما يتزامن مع إدراج إدارات المسؤولية الاجتماعية ضمن الهياكل التنظيمية في الأندية، بالإضافة إلى حجم التنافس الذي تشهده هذه الساحة أخيرًا وخصوصًا بعد إطلاق لجنة المسؤولية الاجتماعية جوائزها السنوية.