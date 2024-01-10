مدرب برشلونة "تشافي": مستعدون لتحقيق لقب كأس السوبر للمرة الثانية في الرياض

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن فريقه مستعد لتحقيق لقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية على التوالي في مدينة الرياض.
ويأتي حديث تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أوساسونا ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر الإسباني، الذي تحتضنه مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2024م.
وأضاف تشافي: "مواجهة الغد مهمة للغاية بالنسبة لنا. وفريق أوساسونا منظم، ولديه مدرب جيد، لكننا مستعدون، ونسعى لتحقيق اللقب".
وتابع: "لدي ثقة تامة في لاعبينا. الفريق على أتم الاستعداد للتنافس على هذا اللقب، الذي سنسعى لتحقيقه مرة أخرى بعدما تُوجنا به العام الماضي هنا في الرياض".
من جانبه، قال المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو: "نتمنى أن تمثل بطولة كأس السوبر نقلة نوعية بالنسبة لنا هذا الموسم. إنه لقب مهم لنا وللنادي".
وأضاف: "في الموسم الماضي استطعنا تحقيق اللقب، ولا شك نود تكرار ذلك في هذه النسخة، وأمامنا غدًا مباراة ليست سهلة".
وتعد هذه النسخة الرابعة التي تستضيفها السعودية بعد أول نسخة في عام 2020 في جدة، وتوج بلقبها ريال مدريد، فيما استضافت الرياض النسخة الثانية من البطولة التي تُوج بها أيضًا ريال مدريد عام 2022، فيما تمكن برشلونة من تحقيق ثالث النسخ مطلع العام الجاري 2023م.