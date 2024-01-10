مدرب برشلونة "تشافي": مستعدون لتحقيق لقب كأس السوبر للمرة الثانية في الرياض

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تستضيفها السعودية بعد أول نسخة في عام 2020 في جدة، وتوج بلقبها ريال مدريد، فيما استضافت الرياض النسخة الثانية من البطولة التي تُوج بها أيضًا ريال مدريد عام 2022، فيما تمكن برشلونة من تحقيق ثالث النسخ مطلع العام الجاري 2023م.