الاتفاق يواصل تحضيراته بمعسكره في إسبانيا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق تحضيراته للموسم الجديد في معسكره في لا مانجا بإسبانيا اليوم الجمعة، وذلك تحت قيادة مديره الفني ستيفن جيرارد، على فترتين (صباحية ومسائية).
واشتملت الفترة الصباحية لليوم الثالث من المعسكر على تدريبات مقاومة، وأخرى وقائية في الصالة الرياضية.
وفي الفترة المسائية أجرى الفريق تدريبات متنوعة على أرضية الملعب، اشتملت على تمارين بدنية ولياقية، ثم نفّذ اللاعبون مناورة فنية، قسم خلالها المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وطبق تدريبات تكتيكية.
وشهدت التدريبات مشاركة الظهير الأيمن مدالله العليان، الذي تعاقدت معه إدارة النادي لمدة أربع سنوات حتى عام 2028 قادمًا من صفوف الاتحاد.