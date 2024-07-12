الاتفاق يواصل تحضيراته بمعسكره في إسبانيا

وفي الفترة المسائية أجرى الفريق تدريبات متنوعة على أرضية الملعب، اشتملت على تمارين بدنية ولياقية، ثم نفّذ اللاعبون مناورة فنية، قسم خلالها المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وطبق تدريبات تكتيكية.