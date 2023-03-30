في ختام دوري السلة.. الأهلي يسعى لحسم اللقب والنصر يأمل في الفاصلة

وفي المباريات الأخرى يلتقي على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة أحد "الرابع "بـ (37) نقطة والهلال "الخامس"بـ (34) نقطة, ويلعب العدالة "الثاني عشر" بـ (24) نقطة مع نظيره السلام "الثامن" بـ (28) نقطة, على صالة نادي الفتح بالأحساء, ويستضيف التعاون "الحادي عشر" بـ (24) نقطة على صالته في بريدة نظيره الوحدة "السادس" برصيد (33) نقطة, ويتواجه على صالة وزارة الرياضة في تبوك ضباء "التاسع" بـ (26) نقطة والاتحاد "السابع" برصيد (31) نقطة.