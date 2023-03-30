في ختام دوري السلة.. الأهلي يسعى لحسم اللقب والنصر يأمل في الفاصلة

تختتم غدًا منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة, التي يسعى من خلالها الأهلي لضمان تحقيق اللقب, وفي المقابل يأمل النصر تأجيل الحسم إلى مباراة فاصلة.
وتقام غدًا 6 لقاءات في الجولة الأخيرة للمسابقة, سيتحدد على ضوئها بطل الدوري, أو التأجيل والفريقين الهابطين للدرجة الأولى.
ففي المدينة المنورة وعلى صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية يلتقي الأهلي متصدر الترتيب برصيد (40) نقطة, والأنصار "العاشر" بـ 25 نقطة, إذ يضمن الفوز للأهلي اللقب دون النظر للنتائج الأخرى, وفي المقابل يسعى الأنصار للفوز وضمان البقاء في المسابقة.
ويبحث النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد (39) نقطة عن الفوز لإبقاء حظوظه في لعب مباراة فاصلة مع الأهلي في حالة خسارته أمام الأنصار عندما يلتقي بنظيره الفتح الذي يحتل المركز الثالث برصيد (37) نقطة, وذلك على صالة وزارة الرياضة في الرياض.
وفي المباريات الأخرى يلتقي على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة أحد "الرابع "بـ (37) نقطة والهلال "الخامس"بـ (34) نقطة, ويلعب العدالة "الثاني عشر" بـ (24) نقطة مع نظيره السلام "الثامن" بـ (28) نقطة, على صالة نادي الفتح بالأحساء, ويستضيف التعاون "الحادي عشر" بـ (24) نقطة على صالته في بريدة نظيره الوحدة "السادس" برصيد (33) نقطة, ويتواجه على صالة وزارة الرياضة في تبوك ضباء "التاسع" بـ (26) نقطة والاتحاد "السابع" برصيد (31) نقطة.