دورة الألعاب الآسيوية الـ 19.. الفيصل يحتفي برؤساء الوفود في "آسياد هانغتشو 2022"

أقام رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو 2022) الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، حفل عشاء البعثة السعودية الرسمي للوفود الآسيوية المشاركة، بحضور رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المكلف راجا راندير سينغ، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سير ميانغ نج وعددٍ من رؤساء وأمناء عموم اللجان الأولمبية.
وأبدى الرئيس سعادته بوجود ضيوف الوفد السعودي المشارك بالدورة، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تعزز من الترابط الرياضي بين دول القارة الآسيوية، بما يُسهم في تطويرها وانتشارها بين شباب القارة.
وقدم ضيوف العشاء، التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93.
حضر حفل العشاء، النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وأعضاء الوفد الرسمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي.
فاز المنتخب السعودي لكرة السلة، في أولى مبارياته بالدورة الآسيوية على نظيره الكازاخستاني ضمن لقاءات المجموعة الأولى من مسابقة كرة السلة التي جرت اليوم على صالة جامعة زيجانق بمدينة هوانغتشو الصينية بنتيجة 86 – 62 نقطة.
وكان النصف الأول من المباراة، قد انتهى بتفوق سعودي بنتيجة 41 – 28.
ويخوض الأخضر لقاءه الثاني بالدورة، أمام المنتخب الإيراني، الخميس المقبل.
الصيفي تطير للجولة المؤهلة لنهائي الفروسية
تأهلت الفارسة السعودية، سامنثا الصيفي، للجولة الثانية المؤهلة لنهائي الترويض ضمن مسابقات الفروسية بالدورة، وذلك بنيلها 57.617 نقطة، في المنافسات التي جرت صباح اليوم في ميدان الفروسية بهانغتشو.
وتُقام منافسات الجولة الثانية من مسابقة الترويض عند الثامنة من صباح غدٍ الأربعاء.
أنهى ثلاثي المنتخب السعودي للرماية، الأمير سعود بن الحسن آل سعود وحاتم الشمري وسعيد المطيري، مشاركتهم في اليوم الأول من مسابقة (السكيت شوزن) التي جرت منافساتها صباح اليوم الثلاثاء.
وحل الشمري في المركز 20 بالترتيب العام بـ70 طبقًا من أصل 75 طبقًا، وسعيد المطيري بالمركز الـ26 من 68 طبقًا، وسعود بن الحسن بالمركز الـ36 من 64 طبقًا؛ بعد انهائهم لثلاث جولات من أصل خمس.
ويستكمل الثلاثي مشاركتهم في الدورة، من خلال الجولتين الرابعة والخامسة صباح غدٍ الأربعاء.
وضع لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، طلال راجخان، اسمه ضمن قائمة الستة الأوائل لمنافسات لعبة ستريت فايتر التي جرت فعاليّاتها اليوم الثلاثاء.
وكان راجخان، قد كسب نظيره الهندي "مايانك باراجباني" في الدور الأول بنتيجة 2 – 1، ثم فاز على "يوك ونغ" من هونغ كونغ في دور الـ32 بثنائية نظيفة، وألحقها بانتصار على الفيتنامي "ثايو هويث" في دور الـ16 بنتيجة 2 – 1، ثم خسر في دور ربع النهائي أمام "ليوي لن" من الصين تايبيه 2- 0، وخسارة ثانية من "يوك ونغ" بالنتيجة نفسها.
فيما غادر زميله عبدالرحمن الريفل، من منافسات دور الـ16 في المسابقة ذاتها، عقب خسارته من لاعب الصين تايبيه "لولين هسيانج" 0 – 2 ولاعب هونج كونغ "هومان يه" بالنتيجة ذاتها.
وكان الريفل، قد تأهل لهذا الدور، بفوزه على الهندي "إيان بسواس" 2-1 في دور الـ32، والطاجكستاني ماميويزوف ماميروز بثنائية نظيفة.
خرج لاعب المنتخب السعودي للمبارزة خليفة العميري، من منافسات سلاح الأبيه للفردي، عقب خروجه من دور الـ16 على يد الصيني "ليفان يو" بنتيجة 8 – 15 نقطة، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم بحضور نائب رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
وكان زميله أحمد آل حسين، قد غادر من دور الـ32 للمسابقة نفسها، بخسارته كذلك من "ليفان يو" بنتيجة 4 – 15 نقطة.
وفي مبارزة السيدات، أنهت ربى المصري مشاركتها في منافسات سلاح السايبر للفردي بحلولها في المركز الـ20 آسيويًا، فيما نالت زميلتها الحسناء الحماد المركز الـ19 في الترتيب العام للمنافسة ذاتها.
خرج لاعب المنتخب للتايكوندو زكريا غالي، من دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بخسارته في دور الـ16 من اللبناني رالف هنينيه بجولتين دون مقابل في منافسات وزن تحت 63 كجم.
وكان غالي قد تأهل لهذا الدور، بفوزه على نظيره البوتاني "دورجي خاندو" بجولتين نظيفتين.
يواصل لاعبو المنتخب السعودي لكرة الطاولة، مشاركتهم بالدورة، غدًا الأربعاء، بمواجهة علي الخضراوي نظيره الباكستاني خان عند الـ10:45 صباحًا، فيما يلاقي زميله تركي المطيري نظيره المنغولي (ياق جانكهو) عند الحادية عشرة والنصف، ضمن لقاءات الدور الـ64 لمنافسات فردي التنس.
يستكمل لاعبو المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية مشعل البراك، ونواف السالم، ونواف الخويطر، وعبدالعزيز المبارك، وأجواد وزان، ونواف الجعيد، مشاركة أخضر الإلكترونية بالدورة، بمشاركتهم في منافسات لعبة (ليج أوف ليجندز LOL) للفرق عند التاسعة من صباح غدٍ الأربعاء في مقر الرياضات الإلكترونية بهانغتشو.
يدشن لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو هشام الدوخي مشاركته بالدورة عندما يلاقي نظيره العراقي ضمن دور الـ32 لمنافسات وزن 68 كجم عند التاسعة صباحًا في الصالة المخصصة لمسابقة التايكوندو في هانغتشو.
ويوجد زميله محمد السويق، في منافسات دور الـ16 لوزن 80 كجم، حيث يواجه لاعب المنتخب الفلبيني عند العاشرة صباحًا.
يبحث المنتخب السعودي لكرة اليد، عن خطف بطاقة التأهل للدور الثاني، من مسابقة كرة اليد في الاسياد الآسيوية، وذلك عندما يواجه نظيره الإيراني في آخر لقاءاته ضمن المجموعة الرابعة، على صالة مركز الرياضات بجامعة (gongshang) عند الثانية من ظهر غدٍ الأربعاء بتوقيت الصين.
وكان الأخضر، قد خسر لقاءه الافتتاحي بالدورة يوم الأحد الماضي أمام اليابان بنتيجة 29 – 37، قبل أن يكسب منغوليا أمس الأول 45 – 15 نقطة.
عاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته بعد الراحة التي منحها المدرب سعد الشهري للاعبين أمس الاثنين عن التدريبات في أعقاب الفوز على منتخب فيتنام أمس الأول ضمن ختام دور المجموعات من منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية والتي اشتملت على تطبيقهم لتمارين الإحماء ثم أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في المباراة الماضية مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا تركّز على الإنهاء.