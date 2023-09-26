دورة الألعاب الآسيوية الـ 19.. الفيصل يحتفي برؤساء الوفود في "آسياد هانغتشو 2022"

خرج لاعب المنتخب للتايكوندو زكريا غالي، من دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بخسارته في دور الـ16 من اللبناني رالف هنينيه بجولتين دون مقابل في منافسات وزن تحت 63 كجم.

وكان غالي قد تأهل لهذا الدور، بفوزه على نظيره البوتاني "دورجي خاندو" بجولتين نظيفتين.