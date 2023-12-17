غدًا في نصف نهائي عرب آسيا.. الأخضر تحت 17 يواجه العراق

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصة تدريبية، اليوم الأحد، على ملعب مجمع صلالة الرياضي، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية.