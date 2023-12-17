غدًا في نصف نهائي عرب آسيا.. الأخضر تحت 17 يواجه العراق

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، غدًا الاثنين، مباراته ضمن نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023 في عمان.
ويلاقي "الأخضر" منتخب العراق في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت عمان (السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب السعادة بمدينة صلالة في عمان.
ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصة تدريبية، اليوم الأحد، على ملعب مجمع صلالة الرياضي، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية.
يُذكر أن أخضر "تحت 17 عامًا" تأهل للدور نصف النهائي متصدرًا لمجموعته الثانية والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات الإمارات، سوريا، والأردن.