ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه

تُوِّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه عقب فوزه على فريق بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد أمس السبت الأول من يونيو، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي 2023/ 2024.
افتتح التسجيل لفريق ريال مدريد المدافع داني كارفخال عندما ارتقى لعرضية توني كروس، وتابعها برأسه داخل شباك الحارس كوبيل، وذلك في الدقيقة الـ73.
وضاعف النجم البرازيلي فينيسيوس تقدُّم ريال مدريد بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة يسارية قوية، استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى دورتموند عند الدقيقة الـ82 من مجريات المباراة.
ويعد هذا النهائي الثاني الذي يخسره دورتموند في البطولة بعد نهائي 2013، الذي أقيم أيضًا على ملعب ويمبلي، ولكن من أمام بايرن ميونخ.