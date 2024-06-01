ريال مدريد بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه

تُوِّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه عقب فوزه على فريق بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد أمس السبت الأول من يونيو، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي 2023/ 2024.