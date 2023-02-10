حمدالله يصل لهدفه رقم 100 بدوري المحترفين

أصبح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد أسرع لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي يصل إلى الهدف رقم (100) في المسابقة عقب تسجيله هدفين في مرمى العدالة .
و كسر حمدالله الرقم القياسي كأسرع لاعب يصل للهدف 100 بدوري المحترفين السعودي والمسجل باسم لاعب الأهلي السابق السوري عمر السومة والتي وصل لها من خلال 102مباراة.
وقال الحساب الرسمي لدوري روشن عبر موقع "تويتر" : "عبدالرزاق حمدالله يصل للهدف رقم (100) له في الدوري السعودي".
وجاء الهدف رقم (100) لحمدالله بعد أن خاض 101 مباراة في مسابقة دوري المحترفين السعودي .
وقاد عبدالرزاق حمدالله فريقه الاتحاد لفوز كبير على نظيره العدالة بخماسية نظيفة مساء يوم الجمعة ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي .