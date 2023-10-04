صحف عالمية تُسَلط الضوء على هدف نيمار الأول مع الهلال: اللاعب أنهى صيامه مع الفريق

تفاعلت صحف ومواقع عالمية مع هدف نيمار الأول مع الهلال وقيادة فريقه بالأمس للفوز على مضيفه ناساجي مازانداران الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وحقق الهلال أمس الثلاثاء فوزًا كبيرًا على ناساجي مازانداران الإيراني بنتيجة (3/0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، ليتصدر مجموعته (المجموعة الرابعة).
وقالت صحيفة "Sport" الإسبانية: "نيمار يسجل هدفه الأول بقميص الهلال، بدأ نيمار بالفعل في ترك بصمته في قارة أخرى؛ حيث تمكن البرازيلي من تسجيل هدف بظهوره الأول في دوري أبطال آسيا في مرمى ناساجي بعد خوض 4 مباريات مع الهلال دون تسجيل أهداف.
وعلقت صحيفة "elfutbolero": "نيمار يسجل أخيرًا هدفه الأول مع الهلال في دوري أبطال آسيا، ويقود اللاعبُ البرازيلي الهلالَ لتحقيق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا".
وكتبت صحيفة "mundodeportivo": "نيمار يسجل هدفه الأول مع الهلال، فقد سجل البرازيلي هدفًا جميلًا للغاية، ليعزز الهلال صدارة دوري أبطال آسيا.
وقال موقع "90min": "نيمار يُنهي صيامه في السعودية ويسجل هدفه الأول مع الهلال، ليساعد فريقه في الفوز على ناساجي مازندران في دوري أبطال آسيا، وكانت هذه مباراته الخامسة مع النادي السعودي".
وأضاف موقع "France 24": "نيمار يسجل أول هدف للهلال في فوز الهلال بدوري أبطال آسيا، ويفتتح النجم البرازيلي رصيده التهديفي أخيرًا مع الهلال، وقيادة فريقه للفوز (3- 0) على ناساجي مازاندران الإيراني في طهران".