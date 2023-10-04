صحف عالمية تُسَلط الضوء على هدف نيمار الأول مع الهلال: اللاعب أنهى صيامه مع الفريق

وقالت صحيفة "Sport" الإسبانية: "نيمار يسجل هدفه الأول بقميص الهلال، بدأ نيمار بالفعل في ترك بصمته في قارة أخرى؛ حيث تمكن البرازيلي من تسجيل هدف بظهوره الأول في دوري أبطال آسيا في مرمى ناساجي بعد خوض 4 مباريات مع الهلال دون تسجيل أهداف.