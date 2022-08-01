الآسيوي : 4 اتحادات وطنية تعلن رغبتها في استضافة كأس آسيا للسيدات 2026

وكانت أستراليا استضافت كأس آسيا للسيدات عام 2006، علماً بأن منتخب أستراليا حقق اللقب الوحيد في تاريخ البطولة عام 2010 في الصين، في حين تستضيف أوزبكستان هذا العام بطولة الأندية الآسيوية للسيدات لمنطقة الغرب، حيث تطمح في أن تكون أول دولة بمنطقة وسط آسيا تستضيف البطولة.