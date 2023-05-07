في جولة الذهاب من كأس الملك سلمان.. الشباب السعودي وتشرين السوري "حبايب"

لحق فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم ، بالتعادل الإيجابي أمام نظيره تشرين السوري بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات (تصفيات الدور الثاني) من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مساء اليوم الأحد ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم السيطرة والاستحواذ من قبل الشباب، لكنه استحواذ سلبي.
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 52 أحرز خالد المبيض الهدف الأول لتشرين، وسط تكتل دفاع الشباب السلبي.
كما رفضت العارضة ولوج رأسية لاعب الشباب " مينا" عند الدقيقة 80 ، وبالتالي ضاعت فرصة التعديل للمستضيف.
كما أضاع "جونيور" فرصة شبابية أخرى عند الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+90 .
وأنقذ "مينا" الشباب من التعثر في هذه المباراة، حين أحرز هدف التعادل عند الدقيقة 4+90 .
ويلتقي الفريقان إياباً، الخميس المقبل في الملعب ذاته، على أن يتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى دور المجموعات، حيث يلتحق بالمجموعة الثالثة التي تضم النصر والزمالك المصري، إضافة إلى الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.