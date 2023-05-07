في جولة الذهاب من كأس الملك سلمان.. الشباب السعودي وتشرين السوري "حبايب"

لحق فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم ، بالتعادل الإيجابي أمام نظيره تشرين السوري بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات (تصفيات الدور الثاني) من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، مساء اليوم الأحد ، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.