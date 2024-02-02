"الهلال" يتأهب لودية "الغرافة".. و"الربيعي" يشارك في التدريبات للمرة الأولى

تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم شرح المدير الفني "جورج جيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جيسوس" المران بتدريبات فنية متنوعة.