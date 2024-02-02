"الهلال" يتأهب لودية "الغرافة".. و"الربيعي" يشارك في التدريبات للمرة الأولى

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عصر اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة "الغرافة القطري" الودية التي تأتي خلال فترة توقف المنافسات الكروية الحالية.
تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم شرح المدير الفني "جورج جيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جيسوس" المران بتدريبات فنية متنوعة.
وشارك المنضم حديثاً الحارس "محمد الربيعي" في تدريبات الفريق الجماعية، بعد فراغه من المشاركة مع الأخضر في بطولة كأس آسيا 2023، الجارية في قطر.
وتعاقد الهلال مع الربيعي، في أغسطس الماضي، بموجب عقد احترافي، يبدأ من فترة الانتقالات الشتوية، التي اختتمت الثلاثاء الماضي، ويمتد أربعة أعوام.
وانضم اللاعب "عبدالإله المالكي" للتدريبات؛ وذلك بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب الوطني السعودي.
تغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "قطر"؛ تأهباً لمواجهة "الغرافة القطري" عصر الغد.
يشار إلى أن الهلال سيواجه غريمه التقليدي النصر، مساء يوم الخميس، في ختام منافسات كأس موسم الرياض.