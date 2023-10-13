"المسحل" يحضر حفل قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023"

حضر رئيسُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا، ياسر بن حسن المسحل، أمس الخميس؛ حفلَ قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023"، والذي أقيم بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان؛ وذلك تلبيةً لدعوة رئيس الاتحاد الأفريقي "باتريك موتسيبي".
والتقى "المسحلُ" على هامش حفل القرعة، رئيسَ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وعددًا من رؤساء الاتحادات المحلية في أفريقيا.
وتم خلال اللقاءات بحث تعزيز سبل التعاون بين الاتحاد السعودي ونظيره الأفريقي بما يخدم الطرفين، لاسيما في ظلّ الشراكة المميّزة بين الاتحادين.