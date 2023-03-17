الفيصل يشكر وزير الداخلية على رعايته كأس العلا للهجن

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، شكره إلى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ لرعايته الحفل الختامي لكأس العلا للهجن، الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.