الفيصل يشكر وزير الداخلية على رعايته كأس العلا للهجن

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، شكره إلى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ لرعايته الحفل الختامي لكأس العلا للهجن، الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.
وقال الفيصل في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "رعاية كريمة من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- لـ#كأس العلا_للهجن، تُوجت بختام رائع، يليق بهذه الرياضة الأصيلة".
وتابع: " كل الشكر لأخي سمو وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على حضوره ختام السباق. وكل التهاني للفائزين".
يُذكر أنه نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رعى وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الحفل الختامي لكأس العلا للهجن.
وتوَّج وزير الداخلية الفائزين بشوطَي كأس العلا للهجن.
وقد حققت هجن "مرغم" بقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير الكتبي كأس شوطَي الزمول والحيل لمسافة 8 كيلومترات.
وشهد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الحفل توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للهجن في المجالات المتعلقة بتطوير قطاع الهجن.
وتُمثل المذكرة طموحات الهيئة بأن تصبح العلا وجهة عالمية رائدة للرياضات المختلفة.